GAK zieht Option bei Innenverteidiger

Donovan Pines bleibt dem GAK über die Saison hinaus erhalten!

Wie die Steirer am Montag bekannt geben, hat man die vertraglich vereinbarte Option gezogen und bindet den Innenverteidiger so bis Sommer 2027 an den Klub.

Der 28-Jährige wechselte im Sommer vom FC Barnsley nach Graz und avancierte in Windeseile zu einem Stammspieler.

Pines als "zentraler Turm"

"Ich freue mich extrem, dass mir der Klub weiterhin das Vertrauen schenkt. Ich fühle mich sehr wohl in Graz und ich habe noch große Ziele mit dem GAK, meinen Mannschaftskollegen und den roten Fans. Aber noch wichtiger als jede einzelne Personalie ist, dass wir so schnell wie möglich den Klassenerhalt schaffen, dafür werden wir in den nächsten Wochen weiter alles geben!", so Pines.

Sportdirektor Tino Wawra meint:"Donovan hat sich in dieser Saison durch seine Physis und Zweikampfstärke zu einer der wichtigsten Säulen in unserer Abwehr entwickelt. Zudem reift er immer mehr zum Führungsspieler heran. Daher war es klar, dass wir mit Donovan den Weg weitergehen wollen. Er soll auch in Zukunft ein zentraler Turm in der roten Abwehr sein."