Neuer Keeper für Aufsteiger Austria Salzburg

Torhüter Simon Nesler-Täubl verlängert seinen Vertrag bei Austria Lustenau vorzeitig bis 2027 – und wird zum SV Austria Salzburg verliehen.

Das geben die Lustenauer am Freitagvormittag bekannt. Beim Zweitliga-Aufsteiger soll der 20-Jährige Spielerfahrung sammeln und 2026 wieder nach Lustenau zurückkehren. Sein ursprünglicher Vertrag bei den Grün-Weißen wäre noch bis 2026 gültig gewesen.

"Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln"

"Ich bin sehr glücklich über meine Verlängerung und das Vertrauen von der Austria. Weiters freue ich mich auch sehr auf das anstehende Jahr per Leihe in Salzburg. Durch diesen Schritt, den mir die beiden Vereine durch gutes Zusammenarbeiten aller Parteien ermöglicht haben, bekomme ich die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und mich für weitere Aufgaben zu empfehlen", so Nesler-Täubl.

Stephan Muxel aus dem Lustenauer Sportgremium sagt: "Simon hat großes Potenzial, und wir freuen uns, dass er seinen Weg weiterhin mit der Austria geht. Für seine Entwicklung ist es nun wichtig, regelmäßig Spielpraxis zu sammeln – und die Möglichkeit bekommt er in Salzburg. Wir wünschen ihm eine erfolgreiche Saison und freuen uns schon jetzt auf seine Rückkehr nach Lustenau im nächsten Sommer."