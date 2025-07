Austria Klagenfurt gibt seinen neunten Neuzugang des Sommers bekannt.

Der Bundesliga-Absteiger holt Leo Vielgut vom Kremser SC zurück in die Heimat. Der 24-Jährige kann offensiv variabel eingesetzt werden, er spielte im Nachwuchs für den Wolfsberger AC und schaffte den Sprung in den Profikader. Vor seinem Wechsel nach Krems spielte er für die Amateure des LASK.

Vielgut kommt auf zwei Bundesliga-Einsätze und 130 Spiele in der Regionalliga, in denen er 47 Tore erzielte. In der abgelaufenen Saison traf er 15 Mal für Krems und war damit der beste Torschütze seines Teams.

"Sind sehr glücklich"

"Mit Leo Vielgut haben wir einen Spieler verpflichtet, der im Mittelfeld sowohl im Zentrum als auch auf den Halbpositionen zum Einsatz kommen kann. Er hat große Qualitäten im Abschluss, kann aber auch den letzten Pass spielen. Wir sind sehr glücklich darüber, dass er sich für die Austria Klagenfurt entschieden hat, zumal er sich als Kärntner mit dieser Aufgabe identifiziert", wird Geschäftsführer Sport Mario Brkljaca zitiert.

"Die Austria hatte sich in den zurückliegenden Jahren sportlich herausragend entwickelt, musste jetzt mit dem Bundesliga-Abstieg aber natürlich einen Rückschlag hinnehmen. Nun wird eine neue Mannschaft aufgebaut und ich bin stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Natürlich muss sich die Gruppe erst finden, ich bin aber davon überzeugt, dass wir eine positive Rolle in der 2. Liga spielen werden", sagt Leo Vielgut.