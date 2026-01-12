NEWS

Wechsel-Freigabe: WSG hat Vertrag mit Offensivspieler aufgelöst

Der Bundesligist und Florian Rieder sollen sich laut "Sky"-Informationen auf eine Vertragsauflösung geeinigt haben. Ein Wechsel in LigaZwa steht im Raum.

Wechsel-Freigabe: WSG hat Vertrag mit Offensivspieler aufgelöst Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Florian Rieder wird die WSG Tirol in diesem Winter verlassen. Laut "Sky"-Informationen wurde der Vertrag mit dem 29-jährigen Tiroler bereits aufgelöst.

Nachdem Rieder bereits von 2019 bis 2021 bei der WSG Tirol unter Vertrag gestanden war, kehrte er nach Stationen bei Austria Klagenfurt und dem Wolfsberger AC im Sommer 2024 an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Seine zweite "Amtszeit" verlief jedoch nicht nach Wunsch: In 1,5 Jahren brachte er es gerade einmal auf 529 Spielminuten. Im vergangenen Herbst kam er im UNIQA ÖFB Cup zu zwei Kurzeinsätzen.

Auch sein neuer Arbeitgeber soll bereits so gut wie feststehen. Den 29-Jährigen zieht es wohl zum SV Austria Salzburg in die ADMIRAL 2. Liga.

Mehr zum Thema

Salzburg zeigt wohl Interesse an Talent von Dinamo Zagreb

Salzburg zeigt wohl Interesse an Talent von Dinamo Zagreb

Bundesliga
Fix! FAC-Shootingstar wechselt in die Bundesliga

Fix! FAC-Shootingstar wechselt in die Bundesliga

Bundesliga
Stadler über Ndukwe: "Ein Jahr Austria hätte ihm auch gutgetan"

Stadler über Ndukwe: "Ein Jahr Austria hätte ihm auch gutgetan"

Bundesliga
8
Transfer-Update: Millionen-Transfer von Sturm fixiert

Transfer-Update: Millionen-Transfer von Sturm fixiert

Bundesliga
6
Bundesliga: Transferliste Winter 2025/26

Bundesliga: Transferliste Winter 2025/26

Bundesliga
Altach-Abwehrspieler steht vor Abgang aus der Bundesliga

Altach-Abwehrspieler steht vor Abgang aus der Bundesliga

Bundesliga
2
Verletzt! FC Bayern muss vorerst auf Verteidiger verzichten

Verletzt! FC Bayern muss vorerst auf Verteidiger verzichten

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball