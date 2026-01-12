Wechsel-Freigabe: WSG hat Vertrag mit Offensivspieler aufgelöst

Florian Rieder wird die WSG Tirol in diesem Winter verlassen. Laut "Sky"-Informationen wurde der Vertrag mit dem 29-jährigen Tiroler bereits aufgelöst.

Nachdem Rieder bereits von 2019 bis 2021 bei der WSG Tirol unter Vertrag gestanden war, kehrte er nach Stationen bei Austria Klagenfurt und dem Wolfsberger AC im Sommer 2024 an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Seine zweite "Amtszeit" verlief jedoch nicht nach Wunsch: In 1,5 Jahren brachte er es gerade einmal auf 529 Spielminuten. Im vergangenen Herbst kam er im UNIQA ÖFB Cup zu zwei Kurzeinsätzen.

Auch sein neuer Arbeitgeber soll bereits so gut wie feststehen. Den 29-Jährigen zieht es wohl zum SV Austria Salzburg in die ADMIRAL 2. Liga.