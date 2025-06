LigaZwa-Klub holt Legionär zurück aus Indien

Der SK Austria Klagenfurt kann sich die Dienste von Marc Andre Schmerböck sichern.

In der kommenden Spielzeit wird der 31-jährige Offensivspieler für die Kärntner auflaufen. Ob der Neuzugang darüber hinaus einen Vertrag besitzt, teilt der Klub nicht mit.

Hinter Schmerböck liegen ereignisreiche Jahren mit Stationen in Indien, Spanien und einem kurzen Engagement bei der Kleinfeld-Liga Icon League.

"Absoluter Wunschspieler" für Brkljaca

Nun ist der Ex-Grazer aber zurück in Österreich und freut sich "total auf die Aufgabe bei der Austria Klagenfurt", wird er in der Pressemitteilung zitiert: "Wir haben eine junge, hungrige Truppe, der ich am Platz und daneben helfen und die nötige Stabilität geben will."

Geschäftsführer Sport, Mario Brkljaca ist überzeugt von der Neuverpflichtung: "Marc Andre Schmerböck war einer unserer absoluten Wunschspieler und wir sind happy, dass wir eine Einigung mit ihm erzielen konnten. Seine sportlichen Qualitäten sind bekannt, darüber hinaus wird er auch mit seiner Erfahrung sehr wertvoll für unsere Mannschaft sein. Mit dieser Verpflichtung ist ein wichtiges Puzzleteil gelegt."