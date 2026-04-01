Hüttengaudi

LigaZwa: Wahl zum Tor des Monats März

Die ADMIRAL Hüttengaudi sucht das Tor des Monats März! Wer hat den schönsten Treffer erzielt? Vote jetzt für deinen Favoriten.

Textquelle: © LAOLA1
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Die ADMIRAL Hüttengaudi - Du hast die Wahl!

Woche für Woche sind in der ADMIRAL 2. Liga sensationelle Tore zu bejubeln. Doch welches Tor war das schönste? ADMIRAL und LAOLA1 bitten zur Wahl zum Tor des Monats März.

Zu den Nominierten zählen die Hüttengaudi-Gewinner der Runden 20 bis 22: Marco Djuricin (SKN St. Pölten), Daniel Bares (SV Austria Salzburg) und Manuel Thurnwald (FC Hertha Wels). Zusätzlich schickt die LAOLA1-Redaktion die Tore von Ilia Ivanschitz (Liefering) und Deni Alar (Admira) ins Rennen.

Vote bis Mittwoch (8. April, 9 Uhr) für deinen Favoriten:

Diese Tore stehen zur Auswahl:

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