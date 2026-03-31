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Wacker-Gastspiel in Salzburg beschäftigt die Behörden

Am Freitag gastieren die Innsbrucker in Wals-Siezenheim. Zur selben Zeit hat Austria Salzburg ein Heimspiel.

Wacker-Gastspiel in Salzburg beschäftigt die Behörden Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Wacker Innsbruck ist auf Kurs Richtung ADMIRAL 2. Liga. Die Tiroler liegen in der Regionalliga West schon 15 Punkte vor dem FC Dornbirn an der Tabellenspitze.

Am Freitag sind die Innsbrucker beim SV Wals-Grünau am westlichen Stadtrand Salzburgs zu Gast. 500 Wacker-Fans werden erwartet. Zur selben Zeit (18:00 Uhr) empfängt SV Austria Salzburg daheim SW Bregenz. Beide Spielorte sind nur rund 15 Autominuten voneinander entfernt.

Aufgrund der Rivalität zwischen der Fans von Wacker und Austria Salzburg, wird es rund um die beiden Spiele erhöhte Sicherheitsvorkehrungen geben, wie die "Salzburger Nachrichten" berichten.

Von der Landespolizeidirektion Salzburg heißt es, dass das Spiel in Wals wie ein Risikospiel in der Bundesliga behandelt werde, "wenn etwa Rapid in Salzburg zu Gast ist". Es bestehe ein erhöhtes Gefahrenpotenzial. Beim Regionalliga-Aufeinandertreffen werden rund 1.000 Zuschauer erwartet, in der 2. Liga bei der Austria etwa 1.500.

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