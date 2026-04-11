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2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Liefering - FAC Wien

Der FAC trifft auswärts in Runde 25 der ADMIRAL 2. Liga auf den FC Liefering. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Liefering trifft am Samstag in der 25. Runde der ADMIRAL 2. Liga daheim auf den FAC Wien (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Lieferinger konnten in der letzten Runde keine Punkte einfahren und verloren mit 0:1 gegen Amstetten. Dies war sogleich die dritte Niederlage in Serie.

Mit 31 Punkten liegen die Jungbullen auf dem guten siebenten Rang.

Die Floridsdorfer sind mit 41 Punkten Dritter und voll im Rennen um den Meistertitel. Derzeit haben die Wiener drei Zähler Rückstand auf die Tabellenführung.

Zuletzt verloren die Wiener 0:1 daheim gegen den First Vienna FC.

LIVE-Stream:

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