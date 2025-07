Marco Gantschnig wechselt leihweise vom GAK zum SK Austria Klagenfurt.

Das gibt der Bundesligist am Dienstag-Vormittag bekannt. Die Kärntner leihen den 27-jährigen Innenverteidiger für ein Jahr aus.

In der vergangenen Bundesliga-Saison kam Gantschnig nur auf 730 Minuten in 15 Einsätzen. Auch in der kommenden Spielzeit wären für den gebürtigen Kärntner wohl nicht mehr Minuten drinnen gewesen, wie GAK-Sportdirektor Didi Elsneg anklingen lässt:

"Marco war über Jahre hinweg eine Säule des GAK, auf die man sich immer verlassen konnte. Ich wünsche ihm, dass er nach dem vorigen Jahr mit weniger Spielzeit wieder in den Matchrhythmus findet und gute Leistungen bringt", wird der Sportchef in der Pressemitteilung der Grazer zitiert.

"Nicht nur aufgrund seiner sportlichen Qualität ein Upgrade"

"Mit Marco Gantschnig konnten wir einen Spieler verpflichten, der nicht nur aufgrund seiner sportlichen Qualität ein Upgrade für unseren Kader bedeutet, sondern auch mit seiner Routine und Mentalität eine tragende Rolle in der Mannschaft einnehmen wird. Er ist sehr variabel, kann im Abwehrzentrum und auf beiden Außenpositionen eingesetzt werden. Das macht ihn unheimlich wertvoll für uns", freut sich Klagenfurts Geschäftsführer Sport Mario Brkljaca über den zwölften Neuzugang.

"Ich freue mich sehr über meine Rückkehr nach Kärnten. Für die Austria ging es einige Jahre immer nur nach oben, doch der Abstieg heuer hat für einen tiefen Einschnitt gesorgt. Jetzt ist wieder Aufbauarbeit angesagt und ich werde alles dafür geben, um meinen Teil zum Erfolg beizutragen. Wichtig ist, dass wir als Gruppe schnell zu einer Einheit zusammenwachsen. Gelingt uns das, werden wir unsere Ziele erreichen. Das Potenzial dafür ist da", sagt Gantschnig.

Retro-Look: Das sind die neuen Trikots des GAK