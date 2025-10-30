NEWS

Bitterer Abgang! Admira verliert Hauptsponsor

Der niederösterreichische Zweitligist muss künftig ohne seinen langjährigen Hauptsponsor Flyeralarm auskommen.

Bitterer Abgang! Admira verliert Hauptsponsor
Harte Zeiten für Admira Wacker.

Im ÖFB-Cup sind die Südstädter am Mittwoch gegen Sturm Graz in einem an Spannung nicht zu übertreffenden Elfmeterschießen ausgeschieden.

Jetzt muss der Zweitligist die nächste bittere Pille schlucken. Der langjährige Hauptsponsor Flyeralarm trennt sich aufgrund einer "strategischen Neuausrichtung der Sponsoren-Aktivitäten" von der Admira.

Die Entscheidung sei nicht leichtgefallen, da die Admira "weit mehr als ein Sponsoring-Partner" gewesen sei, sagt Flyeralarm-CEO Gerhard Bürgler gegenüber der "Krone".

