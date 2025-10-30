Harte Zeiten für Admira Wacker.

Im ÖFB-Cup sind die Südstädter am Mittwoch gegen Sturm Graz in einem an Spannung nicht zu übertreffenden Elfmeterschießen ausgeschieden.

Jetzt muss der Zweitligist die nächste bittere Pille schlucken. Der langjährige Hauptsponsor Flyeralarm trennt sich aufgrund einer "strategischen Neuausrichtung der Sponsoren-Aktivitäten" von der Admira.

Die Entscheidung sei nicht leichtgefallen, da die Admira "weit mehr als ein Sponsoring-Partner" gewesen sei, sagt Flyeralarm-CEO Gerhard Bürgler gegenüber der "Krone".