Red Bull Salzburg empfängt am Sonntag (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) am letzten Spieltag der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga auf den TSV Hartberg.

Gewinnen die "Bullen", haben sie zumindest Platz drei sicher erreicht.

Auch mit einem Remis oder einer Niederlage könnte Salzburg theoretisch noch den dritten Rang erreichen, dafür müssten jedoch auch die Austria gegen den LASK und Rapid gegen Sturm Graz patzen.

Der TSV Hartberg hat in der Meistergruppe hingegen den Anschluss verloren. Mit 22 Punkten kann der Sprung weg von Rang sechs nicht mehr gelingen. Die letzten drei Spiele ging man immer als Verlierer vom Platz, zuletzt gegen Sturm Graz.

Tabelle der Meistergruppe >>>

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