Krallt sich Austria Salzburg ein Talent von der Konkurrenz?

Tristan Schoppitsch (18) könnte innerhalb der ADMIRAL 2. Liga wechseln.

Der talentierte offensive Mittelfeldspieler von Austria Klagenfurt ist aktuell Probespieler bei einem Liga-Konkurrenten der Kärntner. Wie die "Krone" berichtet, trainiert der gebürtige Dornbirner beim SV Austria Salzburg mit.

Schoppitsch kam bislang in erster Linie für die zweite Mannschaft der Klagenfurter zum Einsatz. In der Kärntner Liga sammelte er in der abgelaufenen Saison 18 Einsätze (drei Tore).

Gegen Red Bull Salzburg feierte das Talent im Alter von 18 Jahren sein Debüt in der ADMIRAL Bundesliga. Peter Pacult wechselte Schoppitsch in der 89. Minute für Ben Bobzien ein.

Toshevski kehrt nicht mehr zurück

Fest steht hingegen der Abgang von David Toshevski.

Der Nordmazedonier besitzt bei Klagenfurt keinen Vertrag für die ADMIRAL 2. Liga und darf deshalb ablösefrei gehen, wie sein Berater Niall Leacy gegenüber der "Krone" bestätigt.

Diese ÖFB-Kicker stehen ohne Verein da