Hertha Wels stellt Weichen für LigaZwa-Debüt

Erstmals in der Vereinsgeschichte wird Hertha Wels ab kommender Saison in der ADMIRAL 2. Liga antreten - dank des Meistertitels in der Regionalliga Mitte.

Dafür rüsten sich die Oberösterreicher nun. Wie der Verein am Freitag bekanntgab, wurden die Verträge mit Offensivspieler Alexander Mayr und Verteidiger Luca Tischler bis Sommer 2026 verlängert.

Tischler: "Ich bin nach Wels gekommen, um in die zweite Liga aufzusteigen. Dass dieses Ziel nun erreicht wurde und ich den Weg mit dem Verein weiter gehen darf, macht mich stolz und glücklich. Wir dürfen uns alle auf eine spannende erste Saison in LigaZwa freuen."

Auch Mayr, der seit drei Jahren Teil der Mannschaft ist, freut sich auf die kommende Spielzeit: "Der Verein hat mir auch in einer schwierigen Phase mit meiner Verletzung stets den Rücken gestärkt. Für dieses Vertrauen bin ich sehr dankbar und genau das möchte ich zurückgeben und nächste Saison wieder voll angreifen."

Sportvorstand Swete zufrieden

Sportvorstand Rene Swete zeigte sich über die weitere Zusammenarbeit mit den beiden 22-Jährigen hocherfreut. Tischler habe sich "im Laufe der letzten Saison zu einer absolut verlässlichen Stammkraft unserer Mannschaft entwickelt. Des Weiteren sehen wir bei Luca noch immer Potenziale, noch weitere Schritte in seiner Entwicklung zu machen."

Stürmer Mayr habe ebenso noch viel Potenzial nach oben: "Aufgrund seiner Schnelligkeit und technischen Fähigkeiten wird Alex unser Offensivspiel definitiv weiterhin beleben."

Mayr kam in der vergangenen Saison auf 23 Spiele und ein Tor, Tischler spielte 28 Mal und traf dreimal.