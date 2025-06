Meister Wels gewinnt Abschluss – Drei Absteiger aus RLM

FC Hertha Wels schließt die Meisterschaftssaison standesgemäß mit einem Sieg ab.

Die Oberösterreicher gewinnen am letzten Spieltag der Regionalliga Mitte beim SK Treibach 2:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit entscheiden Valentin Akrap (59.) und Markus Lackner (76.) die Partie.

Wels hat am Ende 65 Punkte auf dem Konto, ist ab nächster Saison Teil der ADMIRAL 2. Liga. Vizemeister ist die Union Gurten, die sich mit 3:1 bei Zwangsabsteiger DSV Leoben durchsetzt.

Zwei zusätzliche Absteiger wegen Young Violets

Erstmals seit 2013 gibt es vier Absteiger aus der Regionalliga Mitte.

Wegen des Vizemeistertitels der Young Violets in der Regionalliga Ost (Alle Infos >>>) muss der ASK Voitsberg als 14. von der ADMIRAL 2. Liga in die Regionalliga absteigen. Das bedeutet zugleich, dass die letzten drei der RLM den Gang in die Viertklassigkeit antreten müssen.

In die OÖ Liga müssen also SV Wildon, SK Vorwärts Steyr und Union Vöcklamarkt, sie sind sportlich abgestiegen. Leoben muss bekanntlich zwangsweise runter.

Sowohl Schlusslicht Wildon (16. - 0:1 gegen Wallern) als auch Steyr (15. - 0:3 gegen WAC Amateure) verabschieden sich mit einer Pleite. Union Vöcklamarkt (14.) holt gegen den Deutschlandsberger SC ein torloses Remis.