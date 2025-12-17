NEWS

Hertha Wels holt Offensivspieler zurück in LigaZwa

Die Oberösterreicher vermelden ihren ersten Wintertransfer. Der 21-Jährige kommt aus Niederösterreich.

Hertha Wels holt Offensivspieler zurück in LigaZwa
Erster Winter-Neuzugang für den FC HOGO Hertha Wels.

Wie der Klub aus der ADMIRAL 2. Liga verkündet, wechselt Felix Nachbagauer fix zu den Welsern.

Seit Beginn dieser Saison spielte der offensive Mittelfeldspieler beim Kremser SC in der Regionalliga Ost und erzielte für den Tabellen-Achten vier Tore in 15 Partien.

LigaZwa-Erfahrung mit Rapid II und Horn

Der Niederösterreicher brachte es Nachbagauer insgesamt zwar auf mehr Einsätze in der Ostliga (51), bringt aber auch Zweitliga-Erfahrung mit. Für Rapid II (fünf Kurzeinsätze) und den SV Horn (fünf Mal in der Startelf, vier Joker-Einsätze) lief er in der 2. Liga auf.

Rene Swete, Vorstand Sport bei Hertha Wels, sieht in Nachbagauer eine Personalie, die "sportlich wie charakterlich hervorragend zu unserem gesuchten Profil passt". Der 23-Jährige überzeuge allen voran durch Dynamik, technische Qualität und seine Einsatzbereitschaft.

"Ich freue mich riesig, dass es mit dem Wechsel im Winter schon geklappt hat und kann es kaum erwarten endlich zu starten. Die Trainings- und Spielmöglichkeiten haben mich sehr beeindruckt und ich bin davon überzeugt, dass wir eine gute Rückrunde spielen werden", wird Nachbagauer im Presse-Statement der Welser zitiert.

