Vor elf Jahren - am 13. Dezember 2014 - schießt der damals 17-jährige Marko Kvasina die Wiener Austria zum 1:0-Heimsieg gegen den SV Grödig.

Mit 19 Jahren wechselt der groß gewachsene Mittelstürmer im Juli 2017 von Wien-Favoriten zu Twente Enschede in die Niederlande. Kvasina sollte dort in die Fußstapfen der ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic (2006 bis 2010) und Marc Janko (2010 bis 2012) treten.

"Arnautovic und Janko waren beim Verein allgegenwärtig. Aber ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Der Verein stieg im Sommer 2018 erstmals nach 34 Jahren aus der Eredivisie ab", erinnert sich Kvasina an seine erste schwierige Station im Ausland.

Nach zwei guten Jahren beim SV Mattersburg versuchte der Mittelstürmer sein Glück bei KV Ostende in Belgien sowie beim FC Luzern in der Schweiz und bei Göztepe Izmir in der Türkei.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Marko Kvasina über das Auf und Ab als Stürmer-Legionär, über seine Freundschaften aus dem ÖFB-U21-Team und seine Erfahrungen, als er mit der U17-Auswahl bei der WM spielte und sich im November 2019 erstmals mit der ÖFB-U21 für eine EM-Endrunde qualifizierte.