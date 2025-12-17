Mit Netflix! Neues FIFA-Spiel kommt zur WM 2026

Eines der bekanntesten Videospiele der Welt kommt zurück.

Wie der Weltverband und Netflix am Mittwoch verkünden, erscheint nach drei Jahren wieder ein neuer FIFA-Ableger.

Im Jahr 2023 endete die zu Zusammenarbeit zwischen Publisher EA Sports und dem Weltverband nämlich. EA veröffentlicht seine Fußball-Simulation seitdem unter dem Namen "EA Sports FC".

Entwickler hat noch kein Spiel auf dem Markt

In Kooperation mit dem Streaming-Anbieter Netflix kommt es nun zu einem Comeback. Das Spiel soll im Zuge der WM 2026 erscheinen und "die Emotionen und Dramatik der WM in ihrer reinsten, freudigsten Form" auf die Bildschirme bringen.

"Delphi Interactive" fungiert als Publisher und Entwickler des Games, welches via Handy auf dem Fernseher gespielt werden kann. Der Publisher hat seinen Sitz in Beverly Hills und bislang noch kein Videospiel veröffentlicht.