Bamba Susso wechselt zum First Vienna FC!

Wie am Montag bekannt wird, verpflichtet der Zweitligist den Stürmer von Serie-A-Aufsteiger Pisa SC. In Döbling unterschreibt der Gambier einen bis 2027 gültigen Arbeitsvertrag.

Der 22-Jährige kickte in der vergangenen Spielzeit bei NK Aluminij, Meister der zweiten slowenischen Liga. In 22 Spielen kam er auf 15 Volltreffer.

"Bamba war aufgrund seiner Leistungen in der vergangenen Saison ein spannendes Profil am Transfermarkt. Umso mehr freut es mich, dass wir ihn von der Vienna überzeugen konnten. Er hat sich schnell mit unseren Zielen identifiziert und bringt viel Motivation mit. Mit ihm gewinnen wir in der Offensive einen robusten und dynamischen Spieler, der sehr gut zu unserem Spielstil passt. Seine Torjägerqualitäten hat er zuletzt eindrucksvoll bewiesen, jetzt gilt es, ihn rasch in die Mannschaft zu integrieren. Ich freue mich, dass er bald für uns auf Torejagd gehen wird", so Sportdirektor Andreas Ivanschitz.

VIDEO: Talenteschmiede des First Vienna FC

Mbuyis Vorgänger: Die letzten 20 LigaZwa-Torschützenkönige