Die Admira bastelt aktuell am Kader für die kommende Saison.

In dieser muss Trainer Thomas Silberberger womöglich ohne Angreifer Reinhard Young auskommen. LAOLA1-Informationen zufolge interessiert sich der finnische Meister Kuopion Palloseura (kurz "KuPs") für den 23-Jährigen.

Der Verein aus Kuopio tritt in der Champions-League-Quali an und trifft dort diese und kommende Woche in der ersten Runde auf den moldawischen Vertreter Milsami. In das Duell gehen die Finnen, bei denen mit Goalie Johannes Kreidl auch ein Österreicher aktiv ist, als leichter Favorit.

Gefällige Vorsaison

In der abgelaufenen Saison erzielte Young in 28 Einsätzen in der ADMIRAL 2. Liga sieben Tore und lieferte eine Vorlage. Für die Admira ist er seit Februar 2023 aktiv.

Zunächst war Young vom nigerianischen Klub Giant Brillars ausgeliehen, ehe ihn die Südstädter fest verpflichteten. Sein Vertrag bei der Admira läuft noch ein Jahr.