Zwarakonferenz

Road to Bundesliga?

Fünf Teams träumen vom Titel – aber nicht alle dürfen aufsteigen. Die Zwarakonferenz analysiert das Rennen in der ADMIRAL 2. Liga.

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Nicht nur in der ADMIRAL Bundesliga spitzt sich die Lage zu: Fünf Runden vor Schluss dürfen sich gleich fünf LigaZwa-Vereine noch Hoffnungen auf den Meistertitel machen.

Klar ist aber auch: Nur vier dieser Klubs können überhaupt aufsteigen, da der SKU Amstetten keine Bundesliga-Lizenz beantragt hat.

In Episode 137 der Zwarakonferenz nehmen Hannes und Patrick den Titelkampf in der ADMIRAL 2. Liga genau unter die Lupe. Wer hat die besten Karten, um am Ende ganz oben zu stehen?

Natürlich wird auch das Lebenszeichen von Schwarz-Weiß Bregenz thematisiert.

Hier ansehen:

Die 137. Episode als Podcast anhören:

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