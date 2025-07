FAC verpflichtet Stürmer-Talent aus Salzburg

Der Floridsdorfer AC hat einen neuen Stürmer verpflichtet.

Tobias Lerchbacher wechselt vom FC Liefering zum FAC. In Wien unterschreibt der 18-jährige Mittelstürmer einen Vertrag bis 2028.

Lerchbacher war 2021 von der First Vienna in die Akademie der "Bullen" gewechselt. Letzte Saison kam er zu 13 Einsätzen in der ÖFB Jugendliga U18 dabei erzielte er 2 Tore. Außerdem spielte er für Liefering eine Partie in der ADMIRAL 2. Liga.

"Hervorragende Adresse für junge Spieler

Lerchbacher selbst freut sich auf seinen neuen Verein: "Ich freue mich sehr über die Chance beim FAC. Der Verein hat sich in den letzten Jahren als hervorragende Adresse für junge Spieler etabliert und ich bin überzeugt, dass ich mich hier als Spieler weiterentwickeln kann. Ich bin bereit, hart zu arbeiten und meinen Teil zur Mannschaft beizutragen."

„Tobias bringt viel Tempo, Spielintelligenz und Offensivdrang mit. Wir haben seinen Weg schon länger verfolgt und freuen uns sehr, dass er nun für den FAC auflaufen wird. Er passt hervorragend in unser Konzept, jungen Spielern eine Plattform zu bieten und sie auf ihrem weiteren Weg bestmöglich zu unterstützen.“ sagt FAC-Geschäftsführer-Sport Lukas Fischer.