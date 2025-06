FAC verkündet Verpflichtung von Abwehrtalent

Der FAC kann Mitte Juni den bereits dritten Neuzugang der laufenden Transferperiode verkünden.

Mit Simon Filipovic sichern sich die Floridsdorfer ein 21-jähriges Abwehrtalent mit LigaZwa-Erfahrung.

Der 1,95 Meter große Innenverteidiger unterschreibt für drei Jahre bis 2028 bei den Blau-Weißen.

In den Akademien von Admira und Rapid ausgebildet

Der Linksfuß setzte seine ersten Schritte im Fußball in der Jugend des ASV Vösendorf. Im Anschluss durchlief er die Akademien von Admira Wacker und Sk Rapid Wien.

In der vergangenen Saison durfte er seine ersten Spielminuten in LigaZwa beim Kapfenberger SV sammeln, kam als Kooperationsspieler überwiegend in der Regionalliga beim Deutschlandsberger SC zum Einsatz.

"Ich freue mich sehr, jetzt beim FAC zu sein. Der Verein hat eine klare Vision und ich sehe hier ideale Bedingungen, um mich weiterzuentwickeln und meinen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft zu leisten", so Filipovic.

Geschäftsführer Sport Lukas Fischer lobt den Neuzugang: "Simon ist ein großes Abwehrtalent und bringt mit seiner Größe von 1,95 Meter ausgezeichnete physische Voraussetzungen mit. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns weiterentwickeln wird und einen wichtigen Beitrag für das Team leisten kann."