FAC präsentiert neuen Trainer

Umbruch im Saisonfinish beim Floridsdorfer AC!

Die Wiener stellen am Donnerstag Patrik Schuch als neuen Cheftrainer vor. Der 55-jährige Inhaber einer UEFA-Pro-Lizenz übernimmt die Leitung des Trainings ab sofort. Ex-Chefcoach Sinan Bytyqi wird künftig Co-Trainer.

Schuch betreute zuletzt das Nachwuchsprojekt "Young Sport Krems". Er unterschreibt beim FAC bis Saisonende. Sollte der Verein aufsteigen, wird der Vertrag bis Sommer 2027 verlängert.

Vergangenheit beim FAC

Bereits von 2021 bis 2024 war er beim FAC Sportvorstand und Sektionsleiter. Er war damit dabei, als das Nachwuchszentrum aufgebaut wurde, was ein wichtiger Baustein für den Verein war. In der Saison 2021/22 fungierte Schuch neben den Trainern Mörec und Gitsov als Mentor.

"Es ist eine riesige Ehre für mich, meinen Wiener Herzensverein in dieser Phase der Meisterschaft zu unterstützen. Ich kenne den Verein, seine Philosophie und deren Mitarbeiter in- und auswendig", meint der Neo-Cheftrainer nach seiner Verpflichtung.

Schuch ergänzt: "Ich musste bei der Kontaktaufnahme nicht lange zögern und möchte nun ein starkes Saison-Finish mit der Mannschaft und dem bestehenden Trainerteam hinlegen. Das Trainergespann rund um Sinan Bytyqi hat bis zum heutigen Tag richtig gute Arbeit geleistet und mit meiner Unterstützung möchte ich die bisherigen Verdienste im Idealfall mit dem Aufstieg krönen."

"Wichtig, jemanden zu holen, der den Verein kennt"

Lukas Fischer, Geschäftsführer des FAC, sagt: "Zunächst einmal gibt es festzuhalten, dass das bestehende Trainerteam rund um Sinan Bytyqi eine überragende Arbeit geleistet hat. Aufgrund der Regularien mussten wir allerdings handeln. Wichtig in der jetzigen Phase ist es, jemanden ins Trainerteam zu holen, der den Verein und die Gegebenheiten bestens kennt."

Das ist bei Schuch der Fall: "Patrik weiß, wie der FAC funktioniert und Fußball spielt. Da der Kontakt zu ihm nie abgebrochen ist, war er für mich für den Cheftrainer-Posten sofort ein Thema. Er war ein wichtiges Mosaik in der Vizemeister-Saison und ist mitverantwortlich für den Aufschwung in den vergangenen Jahren.“

Mit der Einstellung von Schuch sollten die Floridsdorfer nun alle Voraussetzungen für einen Aufstieg in die Bundesliga erfüllt haben. Nun wird der FAC die Lizenz in zweiter Instanz beantragen.