FAC: Trainerwechsel und Lizenz in 2. Instanz?

Am 8. April trifft die Bundesliga die Entscheidungen über die Lizenzen in erster Instanz.

Ob Aufstiegskandidat FAC diese bekommt, ist fraglich. Trainer Sinan Bytyqi verfügt nämlich weder über die für die ADMIRAL Bundesliga notwendige UEFA Pro-Lizenz noch über einen Nachweis über die aktive Teilnahme an einem entsprechenden Lehrgang.

FAC-Lizenz: Es wird die zweite Instanz brauchen >>>

Sollte sich daran nicht in letzter Minute etwas ändern, bliebe dem FAC nur der Weg über die zweite Instanz mit einem neuen Cheftrainer.

"Wir kennen den ein oder anderen Trainer mit Pro-Lizenz"

Unvorbereitet trifft den Verein diese Situation aber nicht: "Das war mit Sinan bei seiner Bestellung so abgestimmt. Wir werden die Entwicklungen in den nächsten Wochen genau beobachten", erklärt Geschäftsführer Stefan Krainz gegenüber 90minuten.

Sportchef Lukas Fischer hat den Markt im Blick: "Wir kennen den ein oder anderen Trainer mit Pro-Lizenz, daran soll es nicht scheitern."

Eine vereinsinterne Lösung, wie sie etwa die Vienna im vergangenen Jahr gewählt hat, gibt es beim FAC nicht.

Bytyqi erfüllt ÖFB-Anforderungen nicht

Bytyqi selbst durchläuft derzeit den Anmeldeprozess bei mehreren Pro-Lizenz-Kursen im Ausland, wartet aber noch auf eine finale Bestätigung. Das vom ÖFB verlangte Anforderungsprofil für den Pro-Lizenz-Kurs erfüllt Bytyqi nicht.

"Über das Anforderungsprofil zu Trainerkurszulassungen kann sich jeder seine Meinung bilden“, kommentiert Fischer die Situation.

Die Bundesliga-Kriterien würde Bytyqi erst mit dem tatsächlichen Start der Ausbildung erfüllen.