LH Fellner über WAC: "Erinnert euch daran, wer ihr seid"

Am 28. Spieltag ist es passiert: Der WAC fiel auf den letzten Platz der ADMIRAL Bundesliga zurück.

Im direkten Duell mit dem vorherigen Schlusslicht Blau-Weiß Linz verlor die Mannschaft von Thomas Silberberger 0:3 (zum Spielbericht >>>).

WAC taumelt: "Mit so einer Mannschaft, das ist unbegreiflich" >>>

Nun äußert sich sogar der Kärntner Landeshauptmann, Daniel Fellner, zur Lage der "Wölfe". Via Facebook adressiert er die Wolfsberger Spieler.

"Es gibt Momente im Sport, die mehr sind als Tabellen, Punkte oder Ergebnisse. Momente, in denen es um Herz geht. Um Stolz. Um das, was euch als Mannschaft wirklich ausmacht. Dieser Moment ist jetzt", schreibt der Landeshauptmann.

"Kärnten glaubt an euch"

Fellner gibt zu, dass die Situation schwierig und der Druck da sei. "Aber wisst ihr, was noch da ist? Ein ganzes Land, das hinter euch steht. Kärnten glaubt an euch. Kärnten steht zu euch. Kärnten ist stolz auf euch."

Das Kärntner Landesoberhaupt erwähnt anschließend die vergangene Saison, in welcher der WAC beinahe Meister wurde und den UNIQA ÖFB-Cup gewann. "Erinnert euch daran, wer ihr seid: eine Mannschaft, die niemals aufgibt. Eine Mannschaft, die immer wieder aufsteht."