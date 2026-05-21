Mario Sonnleitner wird erstmals Profi-Cheftrainer

Der neue Cheftrainer beim FAC Wien steht fest!

Co-Trainer Mario Sonnleitner wird nach dem Aus von Sinan Bytyqi befördert. Interimistisch coachte der Ex-Rapid-Profi den Klub bereits im Vorjahr für zwei Spiele.

Der neue Mann absolviert derzeit die UEFA-A-Lizenz in Nordirland und unterschreibt bis 2028. "Wir haben in den vergangenen Wochen offen kommuniziert, dass es im Trainerteam zu Umstrukturierungen kommen wird. Für uns war Mario dabei von Beginn die erste Ansprechperson. Dieses Vertrauen hat er sich in den vergangenen eineinhalb Jahren durch seine tägliche Arbeit erarbeitet", so Geschäftsführer Lukas Fischer.

Schuch verlässt Klub

Nach einem Engagement bei ASV 13 im Unterhaus, ist es für Sonnleitner der erste Cheftrainerposten im Profibereich.

"Ich freue mich enorm über das Vertrauen des Vereins und auf die neue Aufgabe als Cheftrainer. In den vergangenen Jahren konnte ich den Verein, die Mannschaft und das Umfeld sehr gut kennenlernen, weshalb ich mich bestens vorbereitet fühle", meint Sonnleitner.

Patrik Schuch, der kurzzeitig aufgrund seiner UEFA-Pro-Lizenz Cheftrainer wurde, verlässt hingegen den Klub. Sein Arbeitspapier wird nicht verlängert.

Sonnleitner wechselte im Winter 2025 als Co-Trainer zum FAC in die ADMIRAL 2. Liga.