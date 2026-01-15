FAC gibt nächsten Neuzugang bekannt

Der 17-jährige Mittelfeldspieler Fabian Hafenscher wechselt zum FAC Wien und unterschreibt dort seinen ersten Profivertrag bis Sommer 2029. Damit ist er der zweite Winterneuzugang der "Blau-Weißen".

Geschäftsführer Sport Lukas Fischer freut sich über die Neuverpflichtung: "Fabian ist für sein Alter bereits sehr weit entwickelt, sowohl physisch als auch menschlich. Er hat uns als Spieler und als Persönlichkeit von Beginn an überzeugt. Dass wir ihm einen Vertrag über dreieinhalb Jahre anbieten, zeigt, dass wir eine klare Vision mit ihm verfolgen."

"Freue mich riesig"

Hafenscher startete seine fußballerische Laufbahn bei seinem Heimatverein SK Wiesmath, bevor er in die Akademie St. Pölten wechselte. Dort durchlief er alle Nachwuchsteams und war zuletzt als Kapitän der U18-Mannschaft in der ÖFB-Jugendliga im Einsatz.

Zudem stand er für die österreichischen U15- und U16-Nationalmannschaften auf dem Platz.

Auch Fabian Hafenscher zeigt sich glücklich über seinen ersten Profivertrag: "Ich freue mich riesig, nun ein Teil des FAC zu sein. Der Verein, das Umfeld und die Möglichkeiten hier sind perfekt für mich, um den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Ich möchte alles geben, mein sportliches Potenzial zu entfalten und dem Team bestmöglich zu helfen."