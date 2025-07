Daniel Nussbaumer verlässt Admira Wacker nach nur einem halben Jahr.

Der 25-jährige Mittelstürmer wechselt innerhalb der ADMIRAL 2. Liga und schließt sich Schwarz-Weiß Bregenz an. Im Ländle unterschreibt der ehemalige ÖFB-U21-Teamspieler einen Vertrag bis 2026.

Nussbaumer stand bereits für den SCR Altach in 50 Bundesligaspielen auf dem Platz. Darüber hinaus spielte er für den VfB Stuttgart II und Académico Viseu in Portugal. Im vergangenen Frühjahr wechselte er aus der zweiten portugiesischen Liga zu Admira Wacker, wo er in der abgelaufenen Rückrunde in 14 Ligaspielen drei Mal traf.

Bei seinem neuen Verein trifft Nussbaumer auf seinen Cousin Lars, der bereits seit der letzten Saison bei den Schwarz-Weißen unter Vertrag steht.