Inter zieht ohne Glanz ins Coppa-Halbfinale ein

Inter Mailand steht im Viertelfinale der Coppa Italia und gewinnt gegen den FC Torino mit 2:1.

Die Partie ist dabei lange kein wirklicher Leckerbissen, die Torraumszenen sind Mangelware. Einen ersten Versuch von Ange-Yoan Bonny entschärft Torino-Keeper Alberto Paleari mühelos (5.), bei einer Vorlage von Rafael Obrador ist auf der Gegenseite kein Abnehmer zur Stelle (9.).

In der 35. Minute erzielt Bonny dann die Führung für Inter, nach einer idealen Flanke von Issiaka Kamate stellt er per Kopf auf 1:0. Quasi direkt mit dem Wiederanpfiff legen die Gastgeber nach, Andy Diouf verwertet die Vorarbeit von Marcus Thuram souverän zum 2:0 (47.). Torino kann durch Sandro Kulenovic in Minute 57 den Anschlusstreffer erzielen, er köpft eine Flanke von Marcus Pedersen zum 2:1 ein (57.). In der 74. Minute liegt der Ball erneut im Tor - der vermeintliche Torschütze Matteo Prati steht aber im Abseits.

Am Ende bleibt es bei einem glanzlosen 2:1-Sieg der "Nerrazzurri", die in das Halbfinale der Coppa Italia einziehen.