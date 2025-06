Zweitliga-Aufsteiger FC Hertha Wels gibt drei Neuzugänge bekannt.

Die Oberösterreicher verstärken ihre Offensive mit Sebastian Malinkowski. Der 27-jährige Flügelspieler kommt vom deutschen Regionalligisten Wacker Burghausen, in der Regionalliga Bayern erzielte er in der abgelaufenen Saison in 29 Einsätzen sechs Tore und legte weitere sechs vor. In Wels unterschreibt er einen Vertrag bis 2026.

"Die sportliche Infrastruktur, die Zielsetzung des Vereins, sich im Profifußball zu etablieren und nicht zuletzt die sehr angenehmen Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt", sagt Malinkowksi.

Rene Swete, Vorstand Sport, sagt: "Mit Sebastian konnten wir einen technisch hochveranlagten Spieler verpflichten, der sowohl am offensiven Flügel als auch im Raum hinter der Spitze agieren kann. Außerdem besticht er durch seine Dynamik und der Fähigkeit Tore vorbereiten zu können bzw. selbst erzielen zu können."

Auch Steinmann und Sammer kommen

Mit Roman Steinmann kommt noch ein zweiter Neuer für den Angriff. Der 21-Jährige kann im Sturmzentrum sowie auf den Flügeln eingesetzt werden, in der Vorsaison spielte er bei Union Gurten in der Regionalliga Mitte. Sein Vertrag in Wels läuft bis 2027.

Swete sieht in ihm einen Spieler, "der für absolute Dynamik, Wucht und Athletik steht", zusätzlich habe er Entwicklungspotenzial.

Auch in der Defensive verstärkt sich der Aufsteiger, Innenverteidiger Benjamin Sammer (20) wird aus Ried ausgeliehen. "Für mich ist das ein wichtiger Schritt in meiner Karriere, auf den ich lange hingearbeitet habe", so Sammer.

"Wir wollen Benjamin auf seinem weiteren Entwicklungsweg bestmöglich unterstützen und sind davon überzeugt, dass er eine Verstärkung für unsere Innenverteidigung sein wird", wird Swete zitiert.