NEWS

Nächstes Sorgenkind? SW Bregenz wohl mit Problemen

Der nächste Zweitligist hat offenbar mit den finanziellen Gegebenheiten zu kämpfen. Man will die Saison aber sportlich beenden - und arbeitet an Lösungen.

Nächstes Sorgenkind? SW Bregenz wohl mit Problemen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der nächste Klub der ADMIRAL 2. Liga hat offenbar mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Darüber berichten die "Vorarlberger Nachrichten". Im Bericht nimmt Predrag Zivanovic - Sportchef und einer der Geschäftsführer von SW Bregenz - Stellung zu kursierenden Gerüchten um den Klub, die u.a. verspätete Lohnzahlungen und eine mögliche Einstellung des Spielbetriebs in den Raum gestellt hätten.

Saison soll sportlich beendet werden

"SW Bregenz wird die Saison sportlich beenden", stellt Zivanovic klar. Das habe man dem Spielerrat mitgeteilt, man sei auch schon in den finanziellen Planungen über den Sommer hinaus. Mit 15. Dezember habe man alle Gelder überwiesen, über die finanzielle Situation des Klubs habe man die Spielervertreter informiert.

"Ich will deshalb auch nichts schönreden. Aber es ist nicht so, dass per 31. Dezember die Zahlungseingänge ausgeschöpft sind", so Zivanovic in den VN.

Kaderverschlankung, VIP-Zelt auf der Kippe

Zusätzlich zu einer Verschlankung des Kaders - 27 Spieler werden aktuell als Kampfmannschafts-Spieler gelistet - gehe es darum, "laufende Fixkosten zu überdenken und gegebenenfalls zu reduzieren oder ganz zu streichen." So werde etwa der Betrieb im neuen VIP-Zelt hinterfragt.

Während im letzten Jahr die Finanzkennzahlen an die Bundesliga zu spät übermittelt wurden, weshalb für die aktuelle Saison ein Abzug von drei Punkten gilt, hat Bregenz heuer die Daten rechtzeitig übermittelt. Für die Vorsaison steht demnach ein Plus von 117.000 Euro. Allerdings wird der Lizenzbonus - sofern überhaupt für eine Bundesliga-Lizenz angesucht wird - kleiner, die Landesförderung sinkt um 70.000 Euro.

Auch andere Klubs finanziell mit Problemen

SW Bregenz steht mit zehn Punkten steht am Tabellenende der ADMIRAL 2. Liga.

Mit dem SV Stripfing musste bereits ein Klub den Spielbetrieb einstellen, ein ähnliches Szenario könnte wohl bei Austria Klagenfurt drohen (mehr dazu >>>).

Auch die Admira hat mit finanziellen Problemen zu kämpfen und überlegt bereits ein Aus der eigenen Akademie.

Mehr zum Thema

Bis dahin soll der neue Rapid-Trainer feststehen

Bis dahin soll der neue Rapid-Trainer feststehen

Bundesliga
Rapid-Sportchef Katzer schreibt Meisterschaft noch nicht ab

Rapid-Sportchef Katzer schreibt Meisterschaft noch nicht ab

Bundesliga
5
Knie-OP bei Neymar! So steht es um eine WM-Teilnahme

Knie-OP bei Neymar! So steht es um eine WM-Teilnahme

International
3
Holt Sturm einen österreichischen Trainer zurück in die Liga?

Holt Sturm einen österreichischen Trainer zurück in die Liga?

Bundesliga
38
Österreichs Fußballer des Jahres: Alle bisherigen Sieger

Österreichs Fußballer des Jahres: Alle bisherigen Sieger

Fußball
5
Rangnick: Laimer setzt international "neue Maßstäbe"

Rangnick: Laimer setzt international "neue Maßstäbe"

ÖFB-Team
3
Laimer ist Fußballer des Jahres: "Will genauso weitermachen"

Laimer ist Fußballer des Jahres: "Will genauso weitermachen"

Fußball
Kommentare

Kommentare

2. Liga Fußball SW Bregenz Predrag Zivanovic