NEWS

Das ist die Jahrestabelle 2025 der ADMIRAL 2. Liga

Welcher Klub sammelte im Kalenderjahr die meisten Punkte und krönt sich damit zum Jahresmeister? So würde die LigaZwa-Tabelle 2025 aussehen.

Das ist die Jahrestabelle 2025 der ADMIRAL 2. Liga
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das Fußballjahr 2025 in der ADMIRAL 2. Liga ist vorbei, die Jahresbilanz ist da!

Langweilig wird es in LigaZwa sicherlich nie. Auch im abgelaufenen Jahr war von spannendem Meister- und Abstiegskampf bis hin zu Punkteabzügen, sowie Mannschaftsrückzug alles dabei.

Im Mai ging die SV Ried als Meister in die ADMIRAL Bundesliga, während Austria Klagenfurt den umgekehrten Weg machte. Zudem ersetzten Hertha Wels, Austria Salzburg und die Young Violets das Trio Voitsberg, Horn und Lafnitz.

LAOLA1 hat nun die Jahrestabelle der heimischen 2. Liga ausgewertet. Dabei ist zu erwähnen, dass es statistische Unschärfen zu beachten gilt. Die Auf- bzw. Absteiger haben wenig überraschend weniger Spiele absolviert, als die anderen Teams.

Wobei trotzdem drei Teams, trotz der Hälfte der Spiele, immer noch besser waren als Schlusslicht SW Bregenz. Zudem wurden die Minuspunkte von Bregenz und Austria Klagenfurt nicht abgezogen, die Tabelle soll rein die sportlichen Resultate abbilden.

Die Jahrestabelle der ADMIRAL 2. Liga 2025:

Platz

Verein

Spiele

Siege

Remis

Niederlagen

Tordifferenz

Punkte

1.

SKN St. Pölten

30

18

6

6

62:35

60

2.

Admira Wacker

30

14

10

6

59:35

52

3.

FAC

30

14

10

6

39:23

52

4.

SC Austria Lustenau

30

14

7

9

32:24

49

5.

SKU Amstetten

30

12

11

7

49:34

47

6.

FC Liefering

30

13

7

10

49:35

46

7.

SV Kapfenberg

30

13

5

12

51:56

44

8.

First Vienna FC

29

9

8

12

34:39

35

9.

SK Sturm Graz II

29

8

7

14

35:50

31

10.

SV Ried

14

9

3

2

28:11

30

11.

SK Rapid II

30

7

5

18

33:58

26

12.

SV Stripfing

14

7

4

3

25:19

25

13.

Young Violets

16

7

3

6

20:23

24

14.

SW Bregenz

30

5

7

18

43:62

22 (-3)

15.

SV Austria Salzburg

16

5

4

7

21:27

19

16.

Hertha Wels

16

3

4

9

15:24

13

17.

SV Horn

14

6

3

5

21:17

21

18.

Austria Klagenfurt

16

5

3

8

18:24

18 (-3)

19.

ASK Voitsberg

14

4

3

7

13:20

15

20.

SV Lafnitz

14

1

4

9

20:41

7

Mehr zum Thema

Säumel-Nachfolger? Sturm hat Ried-Trainer Senft im Visier

Säumel-Nachfolger? Sturm hat Ried-Trainer Senft im Visier

Bundesliga
5
Das ist die Jahrestabelle 2025 der Österreichischen Bundesliga

Das ist die Jahrestabelle 2025 der Österreichischen Bundesliga

Bundesliga
14
Mbappe egalisiert Real-Rekord seines "Idols" Ronaldo

Mbappe egalisiert Real-Rekord seines "Idols" Ronaldo

La Liga
7
Ex-BVB-Coach gibt Karriereende bekannt

Ex-BVB-Coach gibt Karriereende bekannt

Deutsche Bundesliga
2
HSV-Spieler wird nach Zusammenprall zu Retter für Ex-Salzburger

HSV-Spieler wird nach Zusammenprall zu Retter für Ex-Salzburger

Deutsche Bundesliga
3
Säumel oder Parensen? Sturm hat wohl Entscheidung getroffen

Säumel oder Parensen? Sturm hat wohl Entscheidung getroffen

Bundesliga
87
Nur noch Medizincheck: Füllkrug-Wechsel vor Abschluss

Nur noch Medizincheck: Füllkrug-Wechsel vor Abschluss

Premier League
12
Kommentare

Kommentare

2. Liga Fußball SV Ried SKN St. Pölten Admira Wacker FAC Wien SV Austria Salzburg SC Austria Lustenau SW Bregenz SV Horn SKU Amstetten FC Hertha Wels SV Lafnitz SK Rapid II SK Sturm II FC Liefering Young Violets Austria Wien SV Stripfing SK Austria Klagenfurt Kapfenberger SV First Vienna FC ASK Voitsberg LAOLA1+