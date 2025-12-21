Das ist die Jahrestabelle 2025 der ADMIRAL 2. Liga

Das Fußballjahr 2025 in der ADMIRAL 2. Liga ist vorbei, die Jahresbilanz ist da!

Langweilig wird es in LigaZwa sicherlich nie. Auch im abgelaufenen Jahr war von spannendem Meister- und Abstiegskampf bis hin zu Punkteabzügen, sowie Mannschaftsrückzug alles dabei.

Im Mai ging die SV Ried als Meister in die ADMIRAL Bundesliga, während Austria Klagenfurt den umgekehrten Weg machte. Zudem ersetzten Hertha Wels, Austria Salzburg und die Young Violets das Trio Voitsberg, Horn und Lafnitz.

LAOLA1 hat nun die Jahrestabelle der heimischen 2. Liga ausgewertet. Dabei ist zu erwähnen, dass es statistische Unschärfen zu beachten gilt. Die Auf- bzw. Absteiger haben wenig überraschend weniger Spiele absolviert, als die anderen Teams.

Wobei trotzdem drei Teams, trotz der Hälfte der Spiele, immer noch besser waren als Schlusslicht SW Bregenz. Zudem wurden die Minuspunkte von Bregenz und Austria Klagenfurt nicht abgezogen, die Tabelle soll rein die sportlichen Resultate abbilden.

Die Jahrestabelle der ADMIRAL 2. Liga 2025: