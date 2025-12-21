Platz
Verein
Spiele
Siege
Remis
Niederlagen
Tordifferenz
Punkte
1.
SKN St. Pölten
30
18
6
6
62:35
60
2.
Admira Wacker
30
14
10
6
59:35
52
3.
FAC
30
14
10
6
39:23
52
4.
SC Austria Lustenau
30
14
7
9
32:24
49
5.
SKU Amstetten
30
12
11
7
49:34
47
6.
FC Liefering
30
13
7
10
49:35
46
7.
SV Kapfenberg
30
13
5
12
51:56
44
8.
First Vienna FC
29
9
8
12
34:39
35
9.
SK Sturm Graz II
29
8
7
14
35:50
31
10.
SV Ried
14
9
3
2
28:11
30
11.
SK Rapid II
30
7
5
18
33:58
26
12.
SV Stripfing
14
7
4
3
25:19
25
13.
Young Violets
16
7
3
6
20:23
24
14.
SW Bregenz
30
5
7
18
43:62
22 (-3)
15.
SV Austria Salzburg
16
5
4
7
21:27
19
16.
Hertha Wels
16
3
4
9
15:24
13
17.
SV Horn
14
6
3
5
21:17
21
18.
Austria Klagenfurt
16
5
3
8
18:24
18 (-3)
19.
ASK Voitsberg
14
4
3
7
13:20
15
20.
SV Lafnitz
14
1
4
9
20:41
7
Das ist die Jahrestabelle 2025 der ADMIRAL 2. Liga
Welcher Klub sammelte im Kalenderjahr die meisten Punkte und krönt sich damit zum Jahresmeister? So würde die LigaZwa-Tabelle 2025 aussehen.
Das Fußballjahr 2025 in der ADMIRAL 2. Liga ist vorbei, die Jahresbilanz ist da!
Langweilig wird es in LigaZwa sicherlich nie. Auch im abgelaufenen Jahr war von spannendem Meister- und Abstiegskampf bis hin zu Punkteabzügen, sowie Mannschaftsrückzug alles dabei.
Im Mai ging die SV Ried als Meister in die ADMIRAL Bundesliga, während Austria Klagenfurt den umgekehrten Weg machte. Zudem ersetzten Hertha Wels, Austria Salzburg und die Young Violets das Trio Voitsberg, Horn und Lafnitz.
LAOLA1 hat nun die Jahrestabelle der heimischen 2. Liga ausgewertet. Dabei ist zu erwähnen, dass es statistische Unschärfen zu beachten gilt. Die Auf- bzw. Absteiger haben wenig überraschend weniger Spiele absolviert, als die anderen Teams.
Wobei trotzdem drei Teams, trotz der Hälfte der Spiele, immer noch besser waren als Schlusslicht SW Bregenz. Zudem wurden die Minuspunkte von Bregenz und Austria Klagenfurt nicht abgezogen, die Tabelle soll rein die sportlichen Resultate abbilden.