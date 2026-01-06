NEWS

Chaos in Klagenfurt: Greift jetzt Hinteregger ein?

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler könnte beim kriselnden SK Austria Klagenfurt eine Führungsrolle im Nachwuchs einnehmen.

Chaos in Klagenfurt: Greift jetzt Hinteregger ein? Foto: © GEPA
Der SK Austria Klagenfurt befindet sich in einer misslichen Lage.

Aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten des Klubs sind zuletzt drei Spieler aus ihren Verträgen ausgetreten >>>

Trotzdem versuche man in Klagenfurt derzeit alles, um den Verein wieder zu stabilisieren. Das betrifft nicht nur den Profi-, sondern auch den Nachwuchs-Bereich.

Gespräche mit Hinteregger

Dort befindet sich Austria-Klagenfurt-Präsident Robert Micheu aktuell in Gesprächen mit Martin Hinteregger, wie er der "Krone" bestätigt.

"Es wäre für alle Seiten eine gute Sache", erklärt Micheu, der Hinteregger gerne die Leitung der Talente bis zur U15 übergeben möchte.

Eine Rückkehr als Profi sei für Hinteregger, der seit Klagenfurts Abstieg 2025 nicht mehr im Profi-Bereich auflief, kein Thema. Stattdessen soll sich der 33-Jährige nur mehr rein dem Nachwuchs widmen wollen.

