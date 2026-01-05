-
Salah schießt Ägypten ins Afrika-Cup-Viertelfinale
Die Ägypter setzen sich erst in der Verlängerung durch. Nigeria jubelt auch dank eines Doppelpacks von Victor Osimhen über den souveränen Einzug ins Viertelfinale.
Ägyptens Fußball-Nationalteam muss auf dem Weg ins Afrika-Cup-Viertelfinale Überstunden machen.
Der Rekordchampion setzt sich am Montag in Agadir erst nach Verlängerung gegen Benin mit 3:1 durch. Nach regulärer Spielzeit steht es 1:1.
Im Kampf um den Halbfinaleinzug wartet auf Starstürmer Mohamed Salah und Co. neuerlich in Agadir am Samstag Burkina Faso oder Titelverteidiger Elfenbeinküste, die sich am Dienstag duellieren.
Ein sehenswerter Kopfballtreffer von Yasser Ibrahim (97.), zugleich sein erstes Länderspieltor, und ein Tor von Salah (124.) nach einem Konter bewahren den siebenfachen Afrika-Cup-Sieger vor einer Blamage.
Zuvor gleicht Benins 33-jähriger Stürmer Jodel Dossou (83.), der in Österreich schon bei Salzburg, Lustenau und Hartberg unter Vertrag stand, die ägyptische Führung durch einen Weitschusstreffer von Marwan Attia (69.) aus.
Nigeria zieht souverän ins Viertelfinale ein
Im zweiten Achtelfinale des Tages triumphiert ebenfalls der Favorit. Nigeria siegt in Fès 4:0 gegen Mosambik.
Die Tore für die jederzeit überlegenen "Super Eagles", die den Afrika Cup dreimal gewonnen haben, erzielt Ademola Lookman (20.), Victor Osimhen (25./47.) und Akor Adams (75.). Nigerias Viertelfinal-Gegner wird am Dienstag zwischen Algerien und der Demokratischen Republik Kongo ermittelt.