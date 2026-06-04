Nach Ende als Referee: Neue ÖFB-Rolle für Markus Hameter

Markus Hameter nimmt nach dem Ende seiner Karriere als Schiedsrichter eine neue Rolle im Österreichischen Fußball-Bund an.

Der 46-Jährige übernimmt mit 1. Juli den Vorsitz des SR-Expertenkomitees IFAB-Spielregeln von Gerhard Gerstenmayer.

Mit ihm scheidet auch Österreichs ehemaliger Spitzen-Referee Günter Benkö aus dem Elite-Kader aus, der zuletzt als Beobachter fungierte. Er war insgesamt 46 Jahre im Schiedsrichterwesen aktiv.

Weiters sind die Assistenten Roland Brandner, Manuel Koller, Gökhan Orhan und Klemens Windisch nicht mehr dabei.

Hochgezogen werden Schiedsrichter Cagri Demir (Jahrgang 1998) aus dem Wiener Schiedsrichterkollegium und Assistent Jakob Hochgatterer (Jahrgang 2001) aus Niederösterreich.

Insgesamt besteht der Elite-Kader 2026/27 aus 28 Schiedsrichtern, 35 Schiedsrichterassistent:innen, zwei VAR-Spezialisten, zwei AVAR-Spezialist:innen und 23 Beobachtern.