Bundesliga bestätigt Klagenfurt-Schicksal

Was Austria Klagenfurt bereits vergangene Woche ankündigte, bestätigt jetzt auch die Bundesliga.

"Das Insolvenzverfahren gegen Austria Klagenfurt ist rechtskräftig eröffnet, der Klub wird damit zu Saisonende ans Tabellenende gereiht und muss aus der ADMIRAL 2. Liga absteigen", so die Bundesliga.

Die Kärntner spielen die Saison aber zuende. "Der Spielbetrieb ist nach Auskunft des Insolvenzverwalters für die kommenden Wochen vorläufig gesichert", heißt es.

Damit steht fest: Aus der ADMIRAL 2. Liga gibt es nach dem Aus des SV Stripfing maximal einen sportlichen Absteiger.