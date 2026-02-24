NEWS

Bundesliga bestätigt Klagenfurt-Schicksal

Die Bundesliga äußert sich zur Zukunft der Klagenfurter Austria. Der Spielbetrieb soll bis Saisonende fortgesetzt werden.

Bundesliga bestätigt Klagenfurt-Schicksal Foto: © GEPA
Was Austria Klagenfurt bereits vergangene Woche ankündigte, bestätigt jetzt auch die Bundesliga.

"Das Insolvenzverfahren gegen Austria Klagenfurt ist rechtskräftig eröffnet, der Klub wird damit zu Saisonende ans Tabellenende gereiht und muss aus der ADMIRAL 2. Liga absteigen", so die Bundesliga.

Die Kärntner spielen die Saison aber zuende. "Der Spielbetrieb ist nach Auskunft des Insolvenzverwalters für die kommenden Wochen vorläufig gesichert", heißt es.

Damit steht fest: Aus der ADMIRAL 2. Liga gibt es nach dem Aus des SV Stripfing maximal einen sportlichen Absteiger.

