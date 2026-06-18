Klare Botschaft: Das ist das neue Heimtrikot von Austria Salzburg

Zweitligist Austria Salzburg sorgt wie schon im Vorjahr mit einem ganz besonderen Trikot-Design für Aufsehen!

Die Violetten haben ihr neues Heimtrikot für die kommende Saison vorgestellt. Die Botschaft dahinter ist klar: Die enge Verbindung zur Stadt soll sich in den Trikots widerspiegeln.

Denn die Jersys ziert nebst dem Vereinswappen und dem Logo von Ausrüster Capelli ein Motiv, welches die Salzburger Altstadt mit der darüber thronenden Festung zeigt. Das Design soll an das 90-Jahre-Jubiläumstrikot erinnern.

"Tragen auf der Brust, was wir im Herzen tragen"

"Die Festung prägt seit jeher das Gesicht unserer Stadt. Sie ist Orientierungspunkt, Wahrzeichen und für viele Salzburgerinnen und Salzburger auch emotionaler Fixpunkt. Für die Austria ist sie mehr als nur ein schönes Motiv. Sie steht auch von jeher im Vereinswappen und ist damit Teil dessen, was diesen Verein ausmacht", schreibt der Klub in einer Aussendung.

Das neue Heimtrikot verbinde Stadt, Verein und Gefühl. "Es greift auf, was uns umgibt, was zu uns gehört und was viele von uns mit Salzburg und der Austria verbinden. Oder einfacher gesagt: Wir tragen künftig auf der Brust, was wir im Herzen tragen", teilt die Austria mit.

Am Kragen findet sich zudem die Aufschrift "SVAS – NOT FOR SALE". Erhältlich ist das Trikot ab sofort im Onlineshop des Vereins.