Von VAR über Termine bis Lizenzierung: Das ändert die Bundesliga

Die Österreichische Fußball-Bundesliga hat ein Maßnahmenpaket beschlossen, das für die kommende Saison 2026/27 einige Neuerungen bereithält.

Für die Fans am auffälligsten wird ein geänderter Rahmenterminplan sein. Unter anderem beginnt die Frühjahrssaison mit zwei Spieltagen im Jänner früher, Ziel ist ein früheres Saisonende.

Den gesamten Rahmenterminplan gibt es HIER>>>

Der Schiedsrichter spricht mit uns

In Sachen Video Assistant Referee wird es künftig zwei zusätzliche Kamera-Einstellungen für die Schiedsrichter geben. Dazu hält die bereits aus anderen Ligen bekannte verbale Begründung durch den Schiedsrichter nach seiner Entscheidung Einzug. Die VAR-Bilder werden den Stadionbesuchern auf den Video-Leinwänden gezeigt.

Neu überprüft werden können Eckbälle und zweite Gelbe Karten.

Das eigene Stadion muss tauglich sein

Grundlegende Änderungen gibt es auch im Lizenzierungsverfahren hinsichtlich der nötigen Infrastruktur. Aufstiegsanwärter aus der ADMIRAL 2. Liga müssen nach einer Übergangsfrist ab 2029/30 ein eigenes bundesligataugliches Stadion vorweisen, Ausweichstadien reichen nicht mehr aus.

Alternativ kann im Rahmen der Lizenzierung im März 2029 ein Um-/Neubaunachweis erbracht werden, wonach das bisherige Heimstadion höchstligatauglich wird. In diesem Fall ist weiterhin die Nennung eines alternativen höchstligatauglichen Heimstadions im Umkreis von 150km des Vereinssitzes möglich.

Zu guter Letzt wird das Multiball-System, das Spielverzögerungen reduziert, von der Bundesliga auf die 2. Liga ausgeweitet.