Hüttengaudi

Bares-Distanzschuss ist euer Tor des Monats

ADMIRAL Hüttengaudi – Daniel Bares holt sich mit seinem Traumtor die Krone.

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Wahl zum Tor des Monats März in der ADMIRAL 2. Liga ist entschieden!

Mit einem sensationellen Treffer gegen den FC Liefering begeistert Daniel Bares die Community und setzt sich bei der von ADMIRAL und LAOLA1 durchgeführten Abstimmung durch.

Der 27-jährige Tscheche holt mit 80 Prozent der Stimmen den Sieg. Komplettiert wird das Podest von SKN-Kicker Marco Djuricin und Admira-Stürmer Deni Alar.

Hier die fünf schönsten Tore im März:

Mehr zum Thema

So lief die Lizenz-Vergabe

So lief die Lizenz-Vergabe

Bundesliga
5
Die Lizenzen sind da!

Die Lizenzen sind da!

Bundesliga
40
Wacker Innsbruck: UEFA-Regel sorgt für Problem bei Klub und Fans

Wacker Innsbruck: UEFA-Regel sorgt für Problem bei Klub und Fans

Regionalligen
11
Salzburg holt wohl U17-Teamspieler aus Irland

Salzburg holt wohl U17-Teamspieler aus Irland

Bundesliga
Almer zu Palace-Sieg: "Hätten viertes, fünftes Tor" machen können

Almer zu Palace-Sieg: "Hätten viertes, fünftes Tor" machen können

Conference League
2
Letzte Testgegner Argentiniens vor WM stehen fest

Letzte Testgegner Argentiniens vor WM stehen fest

FIFA WM
1
Posch trifft bei Mainz-Sieg, auch Glasner mit Heimerfolg

Posch trifft bei Mainz-Sieg, auch Glasner mit Heimerfolg

Conference League
4

Kommentare

2. Liga Fußball Hüttengaudi SV Austria Salzburg Daniel Bares Manuel Thurnwald FC Hertha Wels Deni Alar Marco Djuricin SKN St. Pölten FC Liefering Ilia Ivanschitz Tor des Monats