Bares-Distanzschuss ist euer Tor des Monats

Die Wahl zum Tor des Monats März in der ADMIRAL 2. Liga ist entschieden!

Mit einem sensationellen Treffer gegen den FC Liefering begeistert Daniel Bares die Community und setzt sich bei der von ADMIRAL und LAOLA1 durchgeführten Abstimmung durch.

Der 27-jährige Tscheche holt mit 80 Prozent der Stimmen den Sieg. Komplettiert wird das Podest von SKN-Kicker Marco Djuricin und Admira-Stürmer Deni Alar.

Hier die fünf schönsten Tore im März: