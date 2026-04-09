NEWS

Wacker Innsbruck: UEFA-Regel sorgt für Problem bei Klub und Fans

In der Tiroler Landeshauptstadt macht eine Regelung zu Markenrechten Probleme, diese hält nämlich nicht der Klub.

Wacker Innsbruck: UEFA-Regel sorgt für Problem bei Klub und Fans Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Kommende Saison möchte der FC Wacker Innsbruck in den Profifußball zurückkehren. Sportlich sieht es rosig aus und auch die Zulassung für die ADMIRAL 2. Liga ist in der Tiroler Landeshauptstadt eingetroffen.

Vorab macht aber, wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, eine UEFA-Regel zum Markenrecht ein Problem. Demnach müsse der Klub selbst die Markenrechte halten. Österreich hatte zuletzt eine zweijährige Übergangsfrist zu diesem Thema, diese sei nun abgelaufen.

Bundesliga weist Wacker darauf hin

Seit 2007 sind die Markenrechte in Innsbruck allerdings bei einer Faninitiative angesiedelt, bisher habe Wacker im Profibereich eine niedrige fünfstellige Summe pro Saison gezahlt, um die Rechte zu nutzen.

Ende März habe die Bundesliga den Klub darauf hingewiesen. Die Faninitiative zeigt sich davon wenig begeistert. Präsident Hannes Rauch ist aber zuversichtlich: "Wir können weiter im Amateurfußball bleiben oder in die Bundesliga gehen." Gemeinsam gilt es eine Lösung zu finden.

Mehr zum Thema

So lief die Lizenz-Vergabe

So lief die Lizenz-Vergabe

Bundesliga
5
Austrias Pläne für das Derby ohne SCR-Fans

Austrias Pläne für das Derby ohne SCR-Fans

Bundesliga
25
Salzburg konkurriert mit PL-Klub um serbisches Abwehr-Talent

Salzburg konkurriert mit PL-Klub um serbisches Abwehr-Talent

Bundesliga
11
Salzburg-Trainer Beichler: "Keine Option, alles so beizubehalten"

Salzburg-Trainer Beichler: "Keine Option, alles so beizubehalten"

Bundesliga
20
LASK vereinbart Partnerschaft mit Ajax Amsterdam

LASK vereinbart Partnerschaft mit Ajax Amsterdam

Bundesliga
11
So reagieren die Austria-Verantwortlichen auf den Lizenzerhalt

So reagieren die Austria-Verantwortlichen auf den Lizenzerhalt

Bundesliga
88
Schicker will mit Millionendeals Zukunft von Hoffenheim sichern

Schicker will mit Millionendeals Zukunft von Hoffenheim sichern

Deutsche Bundesliga
1

Kommentare

Admiral Bundesliga 2. Liga Fußball Regionalliga FC Wacker Innsbruck