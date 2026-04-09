Wacker Innsbruck: UEFA-Regel sorgt für Problem bei Klub und Fans

Kommende Saison möchte der FC Wacker Innsbruck in den Profifußball zurückkehren. Sportlich sieht es rosig aus und auch die Zulassung für die ADMIRAL 2. Liga ist in der Tiroler Landeshauptstadt eingetroffen.

Vorab macht aber, wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, eine UEFA-Regel zum Markenrecht ein Problem. Demnach müsse der Klub selbst die Markenrechte halten. Österreich hatte zuletzt eine zweijährige Übergangsfrist zu diesem Thema, diese sei nun abgelaufen.

Bundesliga weist Wacker darauf hin

Seit 2007 sind die Markenrechte in Innsbruck allerdings bei einer Faninitiative angesiedelt, bisher habe Wacker im Profibereich eine niedrige fünfstellige Summe pro Saison gezahlt, um die Rechte zu nutzen.

Ende März habe die Bundesliga den Klub darauf hingewiesen. Die Faninitiative zeigt sich davon wenig begeistert. Präsident Hannes Rauch ist aber zuversichtlich: "Wir können weiter im Amateurfußball bleiben oder in die Bundesliga gehen." Gemeinsam gilt es eine Lösung zu finden.