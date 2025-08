Austria Salzburg verpflichtet großgewachsenen Angreifer

Neuzugang für Austria Salzburg!

Der Aufsteiger der ADMIRAL 2. Liga sichert sich die Dienste von Daniel Bares. Der 26-jährige Tscheche wechselt von Wacker Burghausen in die Mozartstadt und soll mit seinen Qualitäten die Offensive beleben.

In der vergangenen Saison lief der 1,98 Meter große Stürmer in 29 Pflichtspielen in der Regionalliga Bayern sowie im Bayernpokal auf und erzielte dort 15 Tore. Zuvor spielte Bares unter anderem für Mondsee und Schärding in Österreich.

"Wir haben uns Daniel sehr genau angesehen, uns viele Infos eingeholt und denken, dass er eine gute, zusätzliche Verstärkung unserer Offensive darstellt. Wir arbeiten daran, dass er bereits gegen die Vienna spielberechtigt ist", so Sportdirektor Roland Kirchler in einer Aussendung.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und die großartigen Fans. Ich werde in jedem Fall alles geben, damit wir die gemeinsamen Ziele erreichen", wird der Stürmer zitiert.

Austria Salzburg goes LigaZwa! Die Bilder der Meister-Party