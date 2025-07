Neuer Innenverteidiger für Austria Salzburg!

Für die Aufstiegssaison in der ADMIRAL 2. Liga verstärkt sich die Elf von Christian Schaider mit einem jungen Spieler vom FC Bayern München: Gabriel Marusic wechselt fest zu den Salzburgern, wie beide Klubs kommunizieren.

Der Abwehrspieler war seit 2017 bei den Bayern, wechselte gemeinsam mit dem Neo-Bullen Frans Krätzig zum deutschen Rekordmeister, wo Marusic u.a. auf 37 Einsätze für Bayern II kam. Für die Profis stand der Kroate nie am Feld, unter Julian Nagelsmann war er aber sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga im Kader.

Vorfreude auf die Atmosphäre

Gelingen soll der Sprung zum Profi nun bei Austria Salzburg.

"Ich freue mich sehr auf die Saison bei der Austria in Salzburg! Ich werde alles geben, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen und bin vor allem auf die Atmosphäre im Stadion und die Fans gespannt", wird Marusic via "X" zitiert.

🚨✍️ Gabriel Marušić wechselt zur Salzburger Austria! pic.twitter.com/i6jGIJPEX6 — SV Austria Salzburg (@AustriaSalzburg) July 29, 2025

Kultig! Das ist Austria Salzburgs Auswärtstrikot 2025/26