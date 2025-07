Austria Salzburg verstärkt sich mit Paul Lipczinski.

Der Flügelspieler von Zweitliga-Absteiger SV Horn schließt sich dem Aufsteiger in die ADMIRAL 2. Liga an. Der 23-Jährige stand in der vergangenen Saison in 24 Spielen für die Waldviertler am Platz und erzielte dabei drei Tore.

"Ich freue mich sehr, Teil von Austria Salzburg zu sein – einem Verein mit großer Tradition und unglaublichen Fans. Danke für das Vertrauen! Ich werde alles geben, um gemeinsam mit der Mannschaft für den Verein und unsere Anhänger zu kämpfen und siegen!", wird Lipczinski zitiert.

