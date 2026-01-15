Routinier von Austria Salzburg beendet Karriere

Routinier und Kapitän Rene Zia von Austria Salzburg beendet seine Karriere mit sofortiger Wirkung. Beide Parteien einigten sich auf eine Vertragsauflösung. Das berichten die "Salzburger Nachrichten".

In dieser Saison verbuchte der 34-Jährige noch in den ersten sieben Ligaspielen sechs "Jokereinsätze" und einen Startelfeinsatz, stand daraufhin aber nicht mehr im Kader.

Insgesamt hat der Mittelfeldspieler 297 Regionalliga-Spiele bestritten und feierte in der Westliga sechs Meistertitel – vier davon mit Austria Salzburg. 26 Karrierespiele absolvierte er gesamt in LigaZwa.

Nun hängt Zia seine Fußballschuhe an den Nagel. In beratender Funktion wird er der Austria jedoch die nächsten Monate noch zur Seite stehen.