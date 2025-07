Austria Klagenfurt verpflichtet neuen Abwehrspieler

Nächster Neuzugang beim SK Austria Klagenfurt!

Der Bundesliga-Absteiger verstärkt sich für die neue Saison mit Mario Matkovic. Der Innenverteidiger kommt auf Leihbasis vom kroatischen Erstligisten HNK Gorica. Das geben die Kärntner offiziell bekannt.

Der 22-Jährige kam in der abgelaufenen Saison in der ersten kroatischen Liga auf zwölf Einsätze. Zudem lief er fünfmal im Pokal auf. In Klagenfurt soll er nun die Defensive stabilisieren. Matkovic ist bereits der elfte Sommer-Neuzugang der Austria.

"Wir sind sehr froh, dass der Transfer jetzt endlich über die Bühne gegangen ist. Mario Matkovic hat nahezu die komplette Vorbereitung mit der Mannschaft absolviert und uns im Training sowie in den Testspielen absolut überzeugt. Ich kenne den Burschen schon seit einigen Jahren und bin absolut sicher, dass er bei der Austria eine gute Rolle spielen wird", sagt Geschäftsführer Sport Mario Brkljaca in einer Aussendung.

"Der Wechsel nach Klagenfurt ist für mich eine große Chance und ich bin happy, dass es geklappt hat. Ich fühle mich sehr wohl und bin davon überzeugt, dass ich mich bei der Austria weiterentwickeln und einen wichtigen Schritt in meiner Karriere setzen kann. Ich werde Verantwortung für die Mannschaft übernehmen und alles dafür tun, um mit ihr erfolgreich zu sein", so Matkovic.

