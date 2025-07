Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt hat Verstärkung für die ADMIRAL 2. Liga an Land gezogen.

Angreifer Bartol Barisic kommt auf Leihbasis vom slowakischen Erstligisten DAC Dunajska Streda an den Wörthersee. In der vergangenen Saison kam der 22-jährige zu elf Ligaeinsätzen, in denen er ein Tor erzielte.

"Mit Bartol Barisic haben wir eine Schlüsselposition in unserem Kader mit unserer Wunschlösung besetzt. Er ist ein körperlich sehr robuster und technisch starker Stürmer, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt und sich für keinen Weg zu schade ist. Wir sind sehr glücklich, dass er sich für die Austria entschieden hat und davon überzeugt, dass er uns viel Freude bereiten wird", sagt Geschäftsführer Sport Mario Brkljaca.

