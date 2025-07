Austria Klagenfurt angelt sich amerikanischen Abwehr-Hünen

Defensive Verstärkung für den SK Austria Klagenfurt!

Wie die Waidmannsdorfer am Donnerstag bekanntgeben, wechselt Aidan Liu vom kroatischen Erstliga-Absteiger und Partnerklub HNK Sibenik nach Klagenfurt und schließt sich dem Absteiger aus der ADMIRAL Bundesliga an.

Der 24-jährige Innenverteidiger stammt aus Chicago und begann seine Karriere beim Sockers FC, ehe er nach Dänemark zum HB Köge wechselte.

Nach weiteren Stationen bei Vejle BK, dem FC Sydvest, dem amerikanischen Zweitligisten Indy Eleven, auf den Färöer bei B68 Toftir und Viktoria Berlin stand Liu zuletzt in Sibenik unter Vertrag. Dort lief der 1,93-Meter große Defensivmann jedoch nur zwei Mal auf. Mit dem Wechsel nach Klagenfurt will der 24-Jährige einen wichtigen Schritt in seiner Karriere machen.

Liu bereits gut beobachtet

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen um Mario Brkljaca waren sehr offen und vertrauensvoll. Es ist eine reizvolle Aufgabe, bei der Austria Klagenfurt in einer talentierten und hungrigen Truppe voranzugehen. Ich werde alles dafür geben, um mit dem Team so erfolgreich wie möglich zu sein und freue mich auf meinen nächsten Karriereschritt in Österreich", so Liu über seinen Wechsel.

Auch aufseiten der Waidmannsdorfer freut man sich ob der jüngsten Neuverpflichtung:

"Mit Aidan Liu bekommen wir einen Spieler dazu, den wir aus seiner Zeit bei Viktoria Berlin und Sibenik sehr gut kennen und einschätzen können. Er hat seine Stärken im Zweikampf, ist körperlich robust und bringt zudem auch einiges an Erfahrung in unser Team ein. Wir sind sehr froh, dass wir ihn davon überzeugen konnten, den Schritt zur Austria zu gehen", sagt Geschäftsführer Sport Mario Brkljaca.

Mbuyis Vorgänger: Die letzten 20 LigaZwa-Torschützenkönige