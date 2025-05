Steiger wurde in der Akademie des Wolfsberger AC ausgebildet, für die Lavanttaler kam er auch auf acht Bundesliga-Einsätze. In der ADMIRAL 2. Liga kommt er insgesamt auf 51 Spiele (zwei Tore, zwei Assists).

"Mit Joshua Steiger bekommen wir einen Spieler, der unser Spiel mit seinen Fähigkeiten im Offensivspiel bereichern wird. Joshua ist ein richtig guter Fußballer, der in seinen jungen Jahren auch schon zu Einsätzen in der ersten Bundesliga gekommen ist. Wir sind überzeugt, dass er uns mit seiner Spielfreude im kommenden Jahr viel Freude bereiten wird und er perfekt in unsere Mannschaft passen wird", sagt Sportdirektor Thomas Gebauer zum Wechsel.

Joshua Steiger sagt: "Der Wechsel nach Amstetten ist für mich ein sehr bewusster Schritt. Ich sehe hier großes Potenzial und freue mich auf die Möglichkeit, mich bei Amstetten zu beweisen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr offen und ich habe sofort gespürt, dass hier etwas großes entstehen kann."