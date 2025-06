Aus Ried: FAC sichert sich wertvollen Defensivmann

Zweitligist Floridsdorfer AC gibt einen weiteren Neuzugang bekannt!

Wie die Wiener am Donnerstag bekanntgeben, wechselt Defensivmann Marco Untergrabner an die Hopfengasse und unterschreibt einen Vertrag für die kommende Saison in der ADMIRAL 2. Liga. Der 23-Jährige kommt von Meister und Aufsteiger SV Ried und gilt als zweikampfstarker Innenverteidiger.

Der gebürtige Leobener kam nach Jugendstationen beim SC Bruck/Mur, Grazer AK und Admira Wacker über den USV Scheiblingkirchen in den Erwachsenenfußball.

Vor der Saison 2022/23 folgte schließlich der Wechsel in seine Heimatstadt. Für den DSV Leoben absolvierte Untergrabner 26 Partien in LigaZwa, ehe es nach dem Zwangsabstieg der Steirer in der Regionalliga Mitte weiterging.

Neues Abenteuer in Wien-Floridsdorf

Im vergangenen Winter folgte dann der Wechsel zur SV Ried, in der Untergrabner in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Nun kehrt der Steirer zurück in die ADMIRAL 2. Liga und schlägt seine Zelte in Wien-Floridsdorf auf.

"Ich habe beim FAC vom ersten Gespräch an ein sehr gutes Gefühl gehabt. Der Klub verfolgt eine klare Linie und bietet mir die Chance, mich weiterzuentwickeln. Ich freue mich auf die Aufgabe und will meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen", erklärt der 23-Jährige.

Geschäftsführer Sport Lukas Fischer sieht großes Potenzial im Neuzugang: "Marco bringt ideale Voraussetzungen für unsere Innenverteidigung mit: Er ist groß, zweikampfstark und fußballerisch gut ausgebildet. Mit seiner Einstellung und seinem Spielstil passt er sehr gut in unser Profil – wir freuen uns, dass er sich für den FAC entschieden hat."

