Liefering gibt Beichler-Nachfolger bekannt

Liefering hat den Nachfolger für Daniel Beichler bekanntgegeben.

Danny Galm übernimmt mit sofortiger Wirkung das Amt des Cheftrainers beim FC Liefering, wo er einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschreibt.

Der 39-jährige Deutsche folgt damit auf Daniel Beichler, der Trainer von FC Red Bull Salzburg wird.

Kommt aus der Akademie

Galm war zuletzt Cheftrainer der U18 der Red-Bull-Akademie, die er in der laufenden Saison zurück an die Tabellenspitze führte. Zuvor sammelte er Erfahrung in Deutschland.

Fünf Jahre arbeitete er im Nachwuchsbereich der TSG 1899 Hoffenheim, ehe er die U19 des FC Bayern München übernahm und mit dieser auch in der UEFA Youth League an der Seitenlinie stand. Darüber hinaus war Galm im Profibereich bereits als Cheftrainer des SV Sandhausen im Einsatz.

Galm möchte an Beichlers Arbeit anknüpfen

"Mit Danny Galm haben wir die ideale Lösung gefunden. Er kennt die Prinzipien, die Abläufe und den Weg der Spielerentwicklung in unserem System. Danny hat in dieser Saison bereits mit der U18 sehr erfolgreich gearbeitet und bringt gleichzeitig wertvolle Erfahrung aus dem deutschen und internationalen Spitzennachwuchs- und Profibereich mit. Wir sind überzeugt, dass er die positive Entwicklung der Mannschaft nahtlos fortsetzen wird", sagt Liefering-Sportdirektor Bernhard Seonbuchner.

Auch der Neo-Trainer blickt engagiert auf die nächsten Aufgaben: "Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die neue Aufgabe. Der FC Liefering steht für Entwicklung, mutigen Fußball und klare Prinzipien – genau daran möchte ich anknüpfen. Gemeinsam mit dem Staff wollen wir die gute Basis nutzen, die in den vergangenen Monaten gelegt wurde, und den Weg konsequent weitergehen: mit Intensität, Klarheit und dem Mut, die nächsten Schritte nach vorne zu machen.